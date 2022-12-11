Про це Шер написала на своїй сторінці у Twitter.
“Мама померла”, – написала Шер.
Mom is gone😔
— Cher (@cher) December 11, 2022
Жодних додаткових деталей (дати, причини чи місця смерті) не було розкрито.
Джорджія Голт, кантрі-співачка, модель і сама актриса, у червні відсвяткувала своє 96-річчя. Саме вона заохочувала свою дочку піти в шоубізнес.
Вона була заміжня та розлучена шість разів — вийшла заміж за свого першого чоловіка Джона Саркісяна через 19 років після їхнього розлучення, перш ніж знову розлучитися з ним. Саме у шлюбі з Саркісяном у них у 1946 році у них народилася Шерилін Саркісян – майбутня Шер.
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