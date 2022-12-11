10 грудня у віці 96 років померла Джорджія Голт — американська актриса, співачка та модель, є матір'ю актриси та співачки Шер і актриси Джорджін Лап'єр.

Про це Шер написала на своїй сторінці у Twitter.

“Мама померла”, – написала Шер.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

Жодних додаткових деталей (дати, причини чи місця смерті) не було розкрито.

Джорджія Голт, кантрі-співачка, модель і сама актриса, у червні відсвяткувала своє 96-річчя. Саме вона заохочувала свою дочку піти в шоубізнес.