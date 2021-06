Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

59-річний актор повідомив, що йому поставили діагноз у вересні 2018 року після звичайного медичного огляду. Відтоді рак поширився на кістки актора, і він більше не може ходити. Наразі він проходить курс хіміотерапії.

“Мені було 56 років, і я пройшов обстеження, в якому перевіряють на ПСА, простатичний специфічний антиген. І в аналізах був надзвичайно високий показник. Так що я відразу зрозумів, коли побачив результати свого аналізу крові, що там явно щось не так. Майже відразу ж мені подзвонив лікар і сказав: “Привіт, ти повинен прийти завтра, тому що я підозрюю, що у тебе може бути досить серйозна проблема з простатою”, – розповів Тайлер.

“Врешті-решт, це напевно мене дістане”, – додав він.

Актор також закликав усіх чоловіків пройти обстеження на ПСА під час наступного візиту до лікаря.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021