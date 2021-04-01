Єлизаветі Ястремській, учасниці конкурсу "Міс Всесвіт" від України, відмовили в американській візі. Конкурс відбудеться в травні в Маямі (штат Флорида).

Про це повідомили організатори конкурсу в Україні в Facebook.

Аналогічна ситуація сталася у 2019 році. Тоді конкурсантці Анастасії Суботі не дали американську візу з першого разу.

Унаслідок нової відмови президентка конкурсу в Україні Анна Філімонова звернулася до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін з проханням посприяти в наданні візи учасниці.

Вчора переможниця “Міс Україна Всесвіт-2020” Єлизавета Ястремська, яка повинна представити Україну на найпрестижнішому… Опубликовано Miss Universe Ukraine Четверг, 1 апреля 2021 г.

“Вчора переможниця “Міс Україна Всесвіт 2020” Єлизавета Ястремська, яка повинна представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі “Міс Всесвіт-2020″ 16 травня в Маямі (США), не отримала візу для в’їзду на територію США. Візові офіцери взяли паузу для ухвалення рішення”, – сказано у зверненні.

Якщо торік конкурсантці Суботі не дали візу, бо її мама живе в США і візовий офіцер думав, що дівчина може не повернутися в Україну після конкурсу, в цьому році ситуація схожа. У Ястремської в Маямі живе рідна сестра, яка вийшла заміж за американця. Крім цього, візовому офіцерові не сподобалося те, що учасниця незаміжня й у неї немає дітей.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, проведення фіналу конкурсу “Міс Всесвіт-2020” перенесено на першу половину 2021 року.

“Міс Всесвіт” – це один з найпрестижніших конкурсів краси у світі, разом з конкурсами “Міс Світу”, “Міс Інтернешнл” і “Міс Земля” він входить до “Великої четвірки конкурсів краси”. Конкурс був заснований у 1952 році, компанією Pacific Knitting Mills, яка займалась виробництвом одягу. З 1996 по 2015 рік власником конкурсу був президент США Дональд Трамп. Наразі власниками та організаторами “Міс Всесвіту” є американська корпорація Endeavor.