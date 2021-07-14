45-річна британська співачка, найбільш відома як учасниця жіночої поп-групи Spice Girls, Емма Бантон зв’язала себе узами шлюбу з нареченим Джейд Джонс, з яким вона перебуває у відносинах вже 21 рік.

Про це повідомляє журнал People.

Зазначається, що у пари є двоє синів: десятирічний Тейт і тринадцятирічний Бо.

13 липня на своїй сторінці в Instagram Емма поділилася весільним фото.

“Містер і Місіс Джонс!” – коротко підписала знімок вона.

Бантон для події обрала коротке біле плаття з довгим прозорим шлейфом і квіткову корону, а Джонс був одягнений в коричневий блейзер Gucci і темно-синю футболку, доповнивши образ коричневим капелюхом.

Пара отримала десятки вітальних повідомлень від фанатів і зіркових друзів, в тому числі від більшості її колег по групі Spice Girls.

Вони вже разом 21 рік і заручилися в 2011 році, в тому ж році у них народився другий син Тейт. Джонс і Бантон почали зустрічатися в 1999 році.