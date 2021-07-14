Про це повідомляє журнал People.
Зазначається, що у пари є двоє синів: десятирічний Тейт і тринадцятирічний Бо.
13 липня на своїй сторінці в Instagram Емма поділилася весільним фото.
“Містер і Місіс Джонс!” – коротко підписала знімок вона.
Бантон для події обрала коротке біле плаття з довгим прозорим шлейфом і квіткову корону, а Джонс був одягнений в коричневий блейзер Gucci і темно-синю футболку, доповнивши образ коричневим капелюхом.
Пара отримала десятки вітальних повідомлень від фанатів і зіркових друзів, в тому числі від більшості її колег по групі Spice Girls.
Вони вже разом 21 рік і заручилися в 2011 році, в тому ж році у них народився другий син Тейт. Джонс і Бантон почали зустрічатися в 1999 році.
- Раніше солістка гурту No Doubt опублікувала кілька фотографій зі свого весілля із кантрійним співаком Блейком Шелтоном.