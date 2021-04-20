Австралійська конкурсантка "Євробачення-2021", співачка Montaigne (Джессіка Алісса Серро), не зможе виступити на сцені в Роттердамі. Її номер демонструватимуть у запису.

Про це повідомили організатори конкурсу.

Причиною ситуації є карантинні обмеження на в’їзд і виїзд із країни.

“З жалем повідомляю вам, що цьогоріч я не поїду в Роттердам на “Євробачення”. Але я в захваті від того, що можу представити Technicolor цьогоріч. Я буду брати участь, але віддалено. Ми надішлемо виступ з піснею Technicolor з Австралії”, – зазначила співачка.

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Організатори “Євробачення” врахували реалії пандемії та розробили спеціальний сценарій на випадок непередбачених обставин. Кожна країна підготувала запис “живого” виступу конкурсанта, який використають, якщо делегація не зможе виступити в Роттердамі.