Про це повідомили організатори конкурсу.
Причиною ситуації є карантинні обмеження на в’їзд і виїзд із країни.
“З жалем повідомляю вам, що цьогоріч я не поїду в Роттердам на “Євробачення”. Але я в захваті від того, що можу представити Technicolor цьогоріч. Я буду брати участь, але віддалено. Ми надішлемо виступ з піснею Technicolor з Австралії”, – зазначила співачка.
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Організатори “Євробачення” врахували реалії пандемії та розробили спеціальний сценарій на випадок непередбачених обставин. Кожна країна підготувала запис “живого” виступу конкурсанта, який використають, якщо делегація не зможе виступити в Роттердамі.
- “Євробачення-2021” відбудеться наживо у Роттердамі. Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.