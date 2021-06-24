Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.
“Останні три місяці я проходжу хіміотерапію від раку. У мене рак. Це відстій, і я наляканий, але в той же час мені пощастило з моїми неймовірними лікарями, сім’єю і друзями, які допомагають мені пройти через це”, – заявив Хоппус.
Марк зазначив, що йому ще перед ним кілька місяців лікування, але він намагається зберігати оптимізм і надію.
“Чекаю не дочекаюся позбавлення від раку і зустрічі з вами на концерті в найближчому майбутньому. Люблю всіх вас”, – додав вокаліст.
— ϻ𝔞Ⓡ𝔨 𝐇𝑜Ƥ𝐩ย𝓼 (@markhoppus) June 23, 2021
ДОВІДКА. Blink-182 – американський панк-рок-гурт, заснований в 1992 році гітаристом і вокалістом Томом Делонга, бас-гітаристом і вокалістом Марком Хоппусом і барабанщиком Скоттом Рейнор в північному передмісті Сан-Дієго, місті Пауей, Каліфорнія.
Гурт дося успіху в 1999 році після випуску альбому Enema of the State, який досяг 9 позиції в хіт-параді Billboard 200 і став мультиплатиновим.
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