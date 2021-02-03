Учасники хору недільної служби (Sunday Service) Каньє Веста подали проти нього відразу два колективних позову і мають намір відсудити у репера до 30 млн доларів.

Про це повідомляє Page Six.

Судові позови були подані минулого літа в Лос-Анджелесі.

Веста звинувачують у невиплаті обіцяних грошей людям, які беруть участь в його масштабних шоу в рамках проєкту Хор недільної служби. Йдеться приблизно про 500 виконавців і 300 працівників сцени.

У позові зазначається, що Каньє порушив трудове законодавство, затримавши обіцяні гонорари деяким працівникам, а іншим не виплатив їх зовсім.

До прикладу, перукарка на ім’я Райна Леон заявила, що їй довелося чекати 120 днів, щоб отримати зарплату в розмірі 550 доларів за роботу, виконану в листопаді 2019 року.

Виконавець Майкл Пірсон стверджував, що йому платили фіксовану денну ставку в розмірі 250 доларів, незалежно від відпрацьованих ним годин. А також йому нібито не дозволяли обідати або відпочивати.

Крім того, юристи наразі розшукують інших учасників Sunday Service і вважають, що остаточне число позивачів може наблизитися до 1000.

За словами джерел, невідомо наскільки сам Вест був залучений в цю історію. У свою чергу, Каньє поки ніяк не прокоментував позови.