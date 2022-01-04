Учасники італійського гурту Måneskin, до складу якого входять вокаліст Даміано Давід, басистка Вікторія де Анджеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торкіо, показали, як вони виглядали у дитинстві.

Ці фото з’явилися на офіційній сторінці гурту Maneskinofficial в Instagram.

Найбільше реакцій викликало дитяче фото одного з засновників і незмінного вокаліста гурту вокаліст Даміано Давіда. На фото він, ще геть малий, з серйозним обличчям і цигаркою в роті. Звісно, вона не запалена.

Зараз Давид виглядає так:

“Майже не змінилася”, – зазначають коментатори, дивлячись на дитяче фото басистки гурту Вікторії де Анджеліс.

Дуже багато коментарів захоплення отримав барабанщик Måneskin Ітан Торкіо – коментатори не очікували, що в дитинстві він був таким “милим” і “чарівним”.

Гітарист Томас Раджі також мало змінився, зауважують коментатори. Можливо, менше зараз видно веснянок, але вираз обличчя незмінний.

Нагадаємо, Måneskin – це гурт-переможець Євробачення-2021, набравши 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів). Учасники цього колективу знали одне одного ще з середньої школи. Під час навчання в одному з римських ліцеїв у 2015 році вони вирішили заснувати гурт.

За словами вокаліста, гурт Måneskin – це перехід з минулого до сучасності. Їх музику та зовнішність порівнюють з кінцем 70-х років, коли набирав популярність глем-рок.