Ці фото з’явилися на офіційній сторінці гурту Maneskinofficial в Instagram.
Найбільше реакцій викликало дитяче фото одного з засновників і незмінного вокаліста гурту вокаліст Даміано Давіда. На фото він, ще геть малий, з серйозним обличчям і цигаркою в роті. Звісно, вона не запалена.
Зараз Давид виглядає так:
“Майже не змінилася”, – зазначають коментатори, дивлячись на дитяче фото басистки гурту Вікторії де Анджеліс.
Дуже багато коментарів захоплення отримав барабанщик Måneskin Ітан Торкіо – коментатори не очікували, що в дитинстві він був таким “милим” і “чарівним”.
Гітарист Томас Раджі також мало змінився, зауважують коментатори. Можливо, менше зараз видно веснянок, але вираз обличчя незмінний.
Нагадаємо, Måneskin – це гурт-переможець Євробачення-2021, набравши 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів). Учасники цього колективу знали одне одного ще з середньої школи. Під час навчання в одному з римських ліцеїв у 2015 році вони вирішили заснувати гурт.
За словами вокаліста, гурт Måneskin – це перехід з минулого до сучасності. Їх музику та зовнішність порівнюють з кінцем 70-х років, коли набирав популярність глем-рок.
- Нагадаємо, у жовтні організатори міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення” оголосили список країн-учасниць у 2022 році.