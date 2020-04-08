Про це повідомляє портал NME.

Серіал, що складається з 12 випусків, створений для того, щоб розважити людей, які перебувають на самоізоляції через пандемію коронавірусу. До нього приєднаються члени сім’ї та спеціальні гості.

У першій знаменитість показав статую свого сина Джейдена, що стоїть в гаражі. Також там видно картонну фігуру героя Уїлла Смітта з фільму “Люди в чорному”.

У другій частині актор спілкувався з відомою супермоделлю, актрисою, співачкою, продюсером і телеведучою Тайрою Бенкс. Зірки обговорювали комедію “Принц з Беверлі-Хіллз”, в якій разом знімалися.

Нові серії будуть виходити по понеділках, середах і п’ятницях в Instagram-акаунті актора з хештегом #willfromhome і в акаунті Сміта в Snapchat.