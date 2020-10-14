Відео акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Різ Візерспун готувала алкогольний напій на своїй кухні.

“Мій рецепт коктейлю, який ідеально “вставляє” і добре поєднується практично з будь-якими танцювальними рухами”, – підписала вона відео.

Різ готувала коктейль із трьох інгредієнтів: з яблучного сидру, апероля і газованої води.

Ковтнувши коктейлю, Візерспун продемонструвала на камеру танцювальні рухи.

 

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My Fizzy Apple Cider cocktail recipe! Perfect for fall and pairs well with just about any dance move 💃🏼🍂🍎

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

  • Metro-Goldwyn-Mayer знімає третю частину культового фільму “Білявка в законі”. Головну роль зіграє 44-річна Різ Візерспун.