Про це інформує пресслужба Посольства України у Франції.
Зазначено, що у своїй промові посол України у Франції Вадим Омельченко подякував Франції, її народу, уряду та владі за підтримку і солідарність з Україною, зазначивши, що український народ “вічно зберігатиме цю вдячність у своєму серці”.
Створена канадсько-українською творчою командою у складі Валерія Костюка та Наталії Делієвої і Таїсії Поди виставка зібрала понад 2500 осіб, серед яких – посли, дипломатичний корпус, військові аташе іноземних країн, директори французьких музеїв, представники ЮНЕСКО і французької публічної адміністрації та друзі України.
“Така велика кількість присутніх гостей, високий рівень представництва та інтерес до України, який доповнювався високою оцінкою творів української спадщини з боку французької публіки, яка прийшла висловити свою щиру солідарність з українським народом, була найкращою винагородою для нас в цей день”, – наголосив посол.
Довідка: імерсивні технології – технології повного або часткового занурення у віртуальний світ або різні види змішання реальної і віртуальної реальності. Імерсивні технології також називають технологіями розширеної реальності. До їх списку входить віртуальна і доповнена реальність, а також 360 °-відео. Вони забезпечують ефект повної або часткової присутності в альтернативному просторі і тим самим змінюють призначений для користувача досвід в абсолютно різних сферах.
Зазначено, що виставку створено за ініціативи Посольства України у Франції у партнерстві з Посольством Канади у Франції та Grand Palais Immersif.
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