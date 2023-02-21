У понеділок, 20 лютого, в Grand Palais в Парижі відбулася імерсивна виставка "Україна: рік стійкості, культура опору", присвячена річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це інформує пресслужба Посольства України у Франції.

Зазначено, що у своїй промові посол України у Франції Вадим Омельченко подякував Франції, її народу, уряду та владі за підтримку і солідарність з Україною, зазначивши, що український народ “вічно зберігатиме цю вдячність у своєму серці”.

Створена канадсько-українською творчою командою у складі Валерія Костюка та Наталії Делієвої і Таїсії Поди виставка зібрала понад 2500 осіб, серед яких – посли, дипломатичний корпус, військові аташе іноземних країн, директори французьких музеїв, представники ЮНЕСКО і французької публічної адміністрації та друзі України.

“Така велика кількість присутніх гостей, високий рівень представництва та інтерес до України, який доповнювався високою оцінкою творів української спадщини з боку французької публіки, яка прийшла висловити свою щиру солідарність з українським народом, була найкращою винагородою для нас в цей день”, – наголосив посол.

Довідка: імерсивні технології – технології повного або часткового занурення у віртуальний світ або різні види змішання реальної і віртуальної реальності. Імерсивні технології також називають технологіями розширеної реальності. До їх списку входить віртуальна і доповнена реальність, а також 360 °-відео. Вони забезпечують ефект повної або часткової присутності в альтернативному просторі і тим самим змінюють призначений для користувача досвід в абсолютно різних сферах.

Зазначено, що виставку створено за ініціативи Посольства України у Франції у партнерстві з Посольством Канади у Франції та Grand Palais Immersif.