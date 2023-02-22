Про це вона розповіла в інтерв’ю “Суспільне Культура”.
За словами Ноябрьової, майбутній проєкт називатиметься “Ukraine is a capital of everything” (“Україна – столиця всього”). Це буде комедія про українських біженців, які “застрягли” в Європі, але мріють повернутися додому. Зокрема головний герой мріє написати п’єсу про війну, аби якомога швидше зупинити її.
Повідомляється, що режисерка тільки написала сценарій, але це поки що – не остаточна версія. “Мені притаманно переписувати до останнього й поправляти текст під час зйомок”, – прокоментувала вона.
Зазначено, що нині вона шукає партнерів, співпродюсерів та фінансування для майбутньої стрічки.
Довідка: Антоніна Іллівна Ноябрьова – українська сценаристка, кінопродюсерка та режисерка короткометражних та повнометражних фільмів. Соціальна комедія “Герой мого часу” стала дебютною повнометражною стрічкою Ноябрьової, за яку вона була визнана найкращою українською режисеркою на 9-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Фільм Ноябрьової “Ти мене не любиш?” увійшов до програми “Панорама” 73-го Берлінського кінофестивалю.
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