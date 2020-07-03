#Букви розбиралися, хто і навіщо змусив повірити росіян у згенерований нейромережею знімок Петра 1.

Користувачів зацікавив “образ” Петра I і деякі почали гадати, на кого ж він схожий.

Хтось вказав, на ланцюжок на шиї “імператора”.

Але більшість здогадалися, що це відомий порноактор і режисер Рон Джеремі.

Цей знімок порноактера було зроблено у 2007 році для обкладинки російського Esquire.

У коментарі #Буквам , автор публікації Михайло Губа називає себе істориком-аматором з Кривого Рогу.

За його словами, він звернув увагу на зовнішню схожість порноактера з імператором Петром I і понад рік збирав матеріал.

#Букви публікують пряму мову Михайла Губи:

“Зовсім випадково звернув увагу на зовнішню схожість, і з того часу збирав матеріал. Виявилося, що нащадки дружини онука Петра – Карла Петера Ульріха (який більш відомий як Петро Третій) під час революції виїхали до США і осіли в Квінсі. Через рік після приїзду в 1918-му, в Квінсі у них народився батько Рона – Арнольд Хьятт. А у Арнольда вже в 1953-му власне і народився Рональд Джеремі Хьятт”.

Михайло Губа розповів, що раніше спілкувався з російським істориком, доцентом Санкт-Петербурзького державного університету Олегом Соколовим, яким займався історією Франції.

Наразі 63-річний Олег Соколов звинувачується у вбивстві своєї коханої – 24-річної студентки Анастасії Єщенко.

“Про ДНК і нейромережу. Насправді це ні звідки взялося. Олег був фанатом Наполеона, ну, або є, слава Богу.

Він дуже допоміг мені в листуванні з архівами Нью-Йорка. Простому хлопцю з Кривого Рогу там навіть не відповідали на листи, і почав шукати допомоги серед іменитих істориків.

Знайшов Олега на форумі пітерських реконструкторів, розповів йому про свої здогади, і він підтримав мене в моїх пошуках.

Після знайомства з Skype він погодився допомогти і використовував своє ім’я для того, щоб National Archives at New York City надав мені повний доступ до їхньої онлайн бібліотеки, як його протеже.

Ми дуже потоваришували з ним за ці кілька років, і розповідаючи про свою роботу він згадував про те, що у них є ідея щодо того, як відновити мовний апарат Наполеона. Що вони в СПбДУ можуть на 3D-принтері надрукувати частини гортані Наполеона, відновивши її образ з ДНК.

Ну ось я надихнувся його розповідями про те, що вони можуть використовувати можливості нейромережі і частини ДНК для відновлення мовного апарату Наполеона і потім використовував цю ідею в своєму пості …

З Олегом ми спілкувалися аж до початку його проблем з Настею. Я хочу сказати, що насправді там все було зовсім не так, як це виставляють у пресі, Настя використовувала одержимість нею Олега в своїх цілях, відверто над ним знущаючись.

Останньою краплею в їхніх стосунках став випадок, коли Олег повернувшись додому застав Настю за переглядом стріму Євгена Понасенкова, історика-конкурента Олега.

У розпалі сварки Настя зізналася йому, що не тільки таємно дивиться все випуски Понасенкова, а ще й регулярно йому донатить. Це, як мені здається, і порушило психіку Олега, він перестав виходити на зв’язок, і ми з ним більше не спілкувалися.

Публікацію видалив, бо в СПбДУ почали дзвонити російські журналісти і ставити питання щодо мого посту, а незабаром мені написали з його (Олега Соколова, – ред.) кафедри і попросили прибрати цей матеріал, тому що не хотіли знову піднімати його ім’я в пресі”.