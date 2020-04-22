Про це вона розповіла у Facebook.
Спортсменка вирішила зібрати мільйон гривень на придбання засобів захисту для лікарів і автоматичних гематологічних аналізаторів крові.
Одне коло навколо будинку становить 80 метрів.
Тетяні знадобилося приблизно чотири години, щоб пробігти 42 кілометри. Бігла вона у прямому ефірі.
Марафон супроводжувала розважальна програма. Так, діджей Дарія Коломієць грала сет, а письменниця Катерина Бабкіна читала свої твори.
За посиланням можна подивитися, як усе відбувалося.
- Раніше ветеран Другої світової війни Том Мур зібрав 2,9 млн доларів для Національної служби охорони здоров’я Великої Британії для боротьби з пандемією.