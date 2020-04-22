Українка Тетяна Гриньова, співзасновниця Fitness Geek Camp і Kind Challenge, пробігла 42-кілометровий марафон навколо свого будинку у селі Гатне, що під Києвом.

Про це вона розповіла у Facebook.

Спортсменка вирішила зібрати мільйон гривень на придбання засобів захисту для лікарів і автоматичних гематологічних аналізаторів крові.

Одне коло навколо будинку становить 80 метрів.

Тетяні знадобилося приблизно чотири години, щоб пробігти 42 кілометри. Бігла вона у прямому ефірі.

Марафон супроводжувала розважальна програма. Так, діджей Дарія Коломієць грала сет, а письменниця Катерина Бабкіна читала свої твори.

За посиланням можна подивитися, як усе відбувалося.