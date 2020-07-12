Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

“Перемога! Найбільші натуральні груди України!!!” – написала вона.

Модель оприлюднила власне фото в декольтованій червоній сукні і свідоцтво, яке підтверджує, що її внесли до Національного реєстру рекордів України.

21 червня Кузнєцовій виповнилося 32 роки. Вона уродженка міста Лубни Полтавської області.

Міла Кузнєцова була учасницею шоу “Модель XL” на “1 + 1”. Жінка є власницею грудей 13-го розміру. Вона працює помічником адвоката і бере участь у фотосесіях як модель.

Фото: Міла Кузнєцова / Instagram