Українська Instagram-модель Анастасія Покрещук, що накачала величезні вилиці, хоче зробити їх ще більшими.

Про це пише видання Toofab.

30-річна Анастасія Покрещук зізналася, що її нові риси обличчя викликали фурор, але відчуває, що щоки можна було б зробити трохи більше пухкими.

“Ви можете подумати, що вони занадто великі, але я думаю, що вони замалі. Мені потрібно оновити їх найближчим часом”, – сказала вона Daily Star.

У віці 26 років Анастасії ввели філери в щоки, і з тих пір вона витратила понад 2000 доларів на косметичні процедури, не плануючи зупинятися на досягнутому.

“Після того, як мені зробили уколи і я побачила зміни, я закохалася в свої щоки”, – розповіла дівчина.

“Я сама регулярно роблю ін’єкції в інші частини обличчя”, – заявила вона, сказавши, що ввела собі ботокс для чола та філери для губ і куточків рота.

Їй навіть змінили форму щелепи і підборіддя, щоб вони здавалися більше точеними.

“Я розумію, що для інших вони виглядають дивно”, – зізналася Анастасія, сказавши, що втратила рахунок косметичних процедур.

Переглянути цей допис в Instagram Орешки😭😂 Допис, поширений Анастасия👑 (@_just__queen_) 15 Вер 2020 р. о 12:39 PDT

За словами Instagram-зірки, у неї більше 220 000 підписників. Більшості шанувальникам подобається її неординарна зовнішність, але є й ті, які її критикують

“Люди говорили мені, що я потворна сучка і що я повинна вбити себе. Але коли я бачу ці слова, я просто віджартовуюсь і ігнорую”, – сказала дівчина.