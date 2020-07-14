Українська комедія "Мої думки тихі" з Ірмою Вітовською і Андрієм Лідаговським з'явиться на європейській стрімінговой платформі HBO Europe.

Про це повідомили творці картини на своїй сторінці у Facebook.

Реліз планується восени 2020 року.

“Тепер це не просто перший український фільм про високого чувака, а й перший український фільм який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки та постери”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що “Мої думки тихі” – це комедія та повнометражний дебют режисера Антоніо Лукіча.

За сюжетом молодий звукорежисер фрілансер Вадим, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити “незручну Україну” та вирушити в “привабливу Канаду”. Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.

Головні ролі у стрічці виконали Ірма Вітовська-Ванца та Андрій Лідаговський. Продюсерами стрічки виступили Алла Бєлая та Дмитро Суханов.