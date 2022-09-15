Український музикант, лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про те, що у німецькому місті Гамбург почали скасовувати концерти його колективу під егідою, що українці це "фашисти".

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами Олега Скрипки, “Воплі Відоплясова” мали виступати в німецькому клубі “Індра”, де колись співав легендарний британський гурт The Beatles. Проте концерт скасували.

“Українська музика несподіваним чином почала отримувати супротив “таємних сил” в Німеччині. І починають скасовуватись наші концерти під егідою, що українці – це фашисти і їм не можна співати рідною мовою своїх пісень. Ми розуміємо звідки ноги ростуть і, на жаль, тут німці ніби стають на бік українців, але клуби не дотримуються контрактів і ми не можемо потрапити в ці клуби”, – розповів лідер гурту “ВВ”.

Проте музикант зазначив, що вони намагаються шукати інші майданчики для виступу.

“Я хочу до вас звернутися, дорогенькі, хто придбав квиточки, хто ще не придбав, підтримуйте нас! Ми повідомимо, де ми будемо виступати в Гамбурзі. Така корупція і так працюють довгі руки Кремля. Але ми все одно зробимо концерт і стежте за подіями, як вони будуть розвиватися”, – наголосив Олег Скрипка.

Пізніше музикант додав, що 4 майданчики відмовили у проведенні концертів. Крім того, він зауважив, що у Німеччині поширюється у ЗМІ наратив про те, що українці “це фашисти, а сам Олег Скрипка очолює фашистський рух і вони співають фашистські пісні”.

“Ми все ж таки сьогодні будемо намагатися зробити концерт і зробимо таким чином, поки що ми не можемо повідомити, де він буде і запросимо вас вже безпосередньо хто купив квитки й дякую вам за підтримку. Ми приїхали не тільки з концертом. Ми приїхали підтримати наших військових, наших волонтерів, наших біженців які тут є і ми ще хочемо зібрати кошти.. Давайте далі будемо спостерігати, як будуть далі розвиватися події. Буду вас тримати в курсі”, – підсумував Олег Скрипка.