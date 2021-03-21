Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

Листоноша Федір Фекета – закарпатський листоноша, який щодня долав десятки кілометрів, аби доставити пошту.

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В “Укрпошті” розказали, що Федір Фекета (1789 – 1838) працював листоношею та щодня протягом 30 років пішки доставляв кореспонденцію в будь-яку пору року за будь-якої погоди. Його шлях пролягав гірськими стежками, де доводилося перебиратися через гірські річки.

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Почесне друге місце українська поштова марка розділила ще з двома учасниками – марками Фарерських островів та Швейцарії, що стало безпрецедентним випадком за всю історію проведення конкурсу. ​

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Тираж української марки — 100 000 примірників.​

Автор випуску – Ірина Медведовська.