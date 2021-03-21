Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.
Листоноша Федір Фекета – закарпатський листоноша, який щодня долав десятки кілометрів, аби доставити пошту.
В “Укрпошті” розказали, що Федір Фекета (1789 – 1838) працював листоношею та щодня протягом 30 років пішки доставляв кореспонденцію в будь-яку пору року за будь-якої погоди. Його шлях пролягав гірськими стежками, де доводилося перебиратися через гірські річки.
Почесне друге місце українська поштова марка розділила ще з двома учасниками – марками Фарерських островів та Швейцарії, що стало безпрецедентним випадком за всю історію проведення конкурсу.
Тираж української марки — 100 000 примірників.
Автор випуску – Ірина Медведовська.
- “Укрпошта” вводить в обіг перші в історії України поштові марки у жанрі ню.