Український художній фільм "Пульс" змагатиметься за нагороди кінофестивалів у французькій Ніцці та американському Річмонді.

Про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

Варто зазначити, що фільм отримав перемогу на Flathead Lake International Cinemafest (США, Полсон) у січні цього року.

Черговим міжнародним кінофестивалем для української драми стане Nice International Film Festival (NIFF), що проходитиме з 31 травня по 4 червня цього року в місті Ніцца. Французький фестиваль номінував “Пульс” відразу на 6 номінацій: кращий фільм, кращий художній фільм іноземною мовою, кращий режисер художнього фільму іноземною мовою (Сергій Чеботаренко), кращий актор фільму іноземною мовою (Станіслав Боклан), краща актриса фільму іноземною мовою (Наталія Бабенко) та приз журі.

Наступним фестивалем для стрічки “Пульс” стане Richmond International Film Festival (RIFF), який проходитиме з 14 по 19 вересня 2021 року в американському місті Річмонд, штат Вірджинія. RIFF є одним з найбільших міжнародних конкурсних фестивалів у Середній Атлантиці. На фестивалі представлять понад 150 фільмів із 35 країн світу. За які саме нагороди змагатиметься українська драма організаційний комітет фестивалю оголосить пізніше.

На фестивалі Flathead Lake International Cinemafest фільм “Пульс” отримав дві головні нагороди фестивалю – кращий фільм та кращий режисер (Сергій Чеботаренко).

Повнометражний художній фільм “Пульс” створений на основі реальної історії української спортсменки, легкоатлетки, паралімпійської чемпіонки 2008 року Оксани Ботурчук. Фільм створено за підтримки Міністерства культури України.

В Україні стрічка вийде у прокат у цьому році.