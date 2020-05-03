Трансляція заходу була відбувалася на офіційному сайті та Youtube-каналі кіноакадемії.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з епідемією коронавірусу церемонія нагородження Національної кінопремії “Золота Дзиґа” вперше відбулася в онлайн-режимі.

Ведучими онлайн-церемонії були Дар’я Трегубова та Тимур Мірошниченко. Гостями — співак Святослав Вакарчук та група DZIDZIO.