Трансляція заходу була відбувалася на офіційному сайті та Youtube-каналі кіноакадемії.
Як повідомлялося раніше, у зв’язку з епідемією коронавірусу церемонія нагородження Національної кінопремії “Золота Дзиґа” вперше відбулася в онлайн-режимі.
Ведучими онлайн-церемонії були Дар’я Трегубова та Тимур Мірошниченко. Гостями — співак Святослав Вакарчук та група DZIDZIO.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ
У номінації “Найкращий фільм” перемогла стрічка “Мої Думки Тихі” Антоніо Лукича.
“Премію глядацьких симпатій” за підсумками онлайн-голосування отримала стрічка “Крути 1918 року” Олексія Шапарева.
Переможцем в номінації “Найкраща режисерська робота” став Наріман Алієв за свій дебютний повний метр “Додому”.
Ім’я переможця в номінації “Відкриття року” було оголошено за тиждень до церемонії — ним став 28-річний режисер, автор фільму “Мої Думки Тихі” Антоніо Лукич.
Премію за внесок в розвиток українського кінематографу отримала 82-річна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева.
“Золоту Дзигу” за “Найкращий короткометражний анімаційний фільм” отримала робота “Кохання” (реж. Микита Лиськов).
“Найкращим короткометражним ігровим фільмом” стала стрічка “В нашій синагозі” (реж. Іван Орленко).
А в номінації “Найкращий документальний фільм” переміг фільм “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” (реж. Надія Парфан).
- Раніше організатори престижної кінопремії “Оскар” оголосили, що в зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 вперше допустять до відбору фільми, які не виходили в прокат і демонструвалися тільки онлайн.