Українська модель Міла Кузнєцова, яка брала участь в конкурсі Miss Universe Plus Size-2019, дебютує в змішаних єдиноборствах у вересні 2020 року.

Про це повідомляє “Братство Кличко”.

Поєдинок відбудеться в Таїланді.

“Як тільки відкриють міжнародне авіасполучення, відлітаю до Таїланду, де починаю підготовку до бою. Буду займатися під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою у світі змішаних єдиноборств називають українським Макгрегором. Аскар родом з Одеси, але вже давно живе в Таїланді. Він навчить мене всіх азів ММА. і в Таїланді мене нічого не буде відволікати, не буде запрошень на всілякі тусовки й світські раути, сконцентруюся тільки на тренуваннях”, – повідомила Кузнєцова.

“Коли прочитав новину, що Міла збирається опанувати професійний бокс, зв’язався з нею і запропонував свою допомогу. Пояснив, що їй краще вибрати ММА, де можна відносно швидко навчитися задушливих нападів, тоді як на опановування азів боксу буде потрібно набагато більше часу. Міла до моєї думки прислухалася, і зараз активно консультую її. Поки в онлайні. Буду тренувати Мілу і паралельно сам готуватися до бою, який проведу в рамках цього ж шоу”, – зізнається Аскар Можаров.

Організатором події ММА виступить російський бізнесмен і блогер Максим Мернес, який вже багато років мешкає на острові Пхукет.

“Шоу буде організовано в Таїланді. Міла проведе показовий бій. Шукаємо для неї суперницю зі схожими параметрами. Зараз у нас є три варіанти: американка, росіянка і британка. Переконаний, що цей бій захочуть побачити мільйони людей”, – розповів Мернес.

Кузнєцова – учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size 2019 року. На її акаунт в Instagram підписано понад 550 тисяч осіб.

11 травня Кузнєцова заявила про бажання стати професійною боксеркою. Модель планувала почати тренування і потім отримати ліцензію в національній лізі професійного боксу України.