Про це повідомили на сторінці колективу в Facebook.
Гурт виник у Києві в 2016 році.
Фронтмен і автор пісень – Іван Семесюк.
Репертуар колективу – це пісні українською мовою з використанням нецензурної лексики.
У колективі заявляють, що працюють в жанрі power country.
В описі до альбому музиканти зазначили: “в текстах присутня брудна лайка, бажане вікове обмеження 18+”.
- Американська кінокомпанія Paramount Pictures розпочала роботу над створенням анімаційного фільму про популярну дівочу британську групу Spice Girls.