Про це повідомили на сторінці колективу в Facebook.

Гурт виник у Києві в 2016 році.

Фронтмен і автор пісень – Іван Семесюк.

Репертуар колективу – це пісні українською мовою з використанням нецензурної лексики.

У колективі заявляють, що працюють в жанрі power country.

В описі до альбому музиканти зазначили: “в текстах присутня брудна лайка, бажане вікове обмеження 18+”.