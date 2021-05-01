Автором ідеї був співак Олександр Пономарьов.
“Христос воскрес” заспівали 12 українських солістів: Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталя Холоденко, Злата Огнєвіч, DZIDZIO. До них приєдналися оперний співак Хе Му та настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отець Серафим.
Мелодію до “Христос Воскрес” написав Пономарьов.
Одні й ті ж словами солісти заспівали українською, турецькою, старослов’янською, італійською, іспанською, французькою, польською, англійською, грецькою, грузинською та китайською. Схиархімандрит отець Серафим заспівав мовою Ісуса Христа – арамейською.
Всього, в зніманні кліпу брали участь 120 осіб. Окрім вокалістів, це оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України, бандуристка Marina Krut, діти Art music school ZABAVA.
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