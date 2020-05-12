Трейлер опублікований на Youtube-каналі проєкту.

“Що таке війна? Безперечно, це величезна трагедія та дуже сумні події. А ще — це героїчні подвиги та епічні бої. А ще – це перемога або смерть… Але все це — лише частина війни. Бо 80% часу люди на війні не воюють, а… живуть. Так, дещо іншим від цивільного, але вже звичним для них життям. Серіал “Точка Нуль” — це реальне життя на реальній війні, реальних військових. Це все – не вигадані історії, так воно і було насправді. І в головних ролях – реальні люди з передової…”, — йдеться в описі до трейлеру.

На Facebook-сторінці проєкту повідомляється, що зйомки серіалу почалися в листопаді 2016- го року.

“1 листопада 2016-го. Війна триває третій рік. Чергові хвилі демобілізованих. Деякі ветерани починають власну справу. Був пізній вечір. Я, журналіст, приїхав відверто змучений і думав, що припреться теж не першої свіжості тошнот, з якого слова не витягнеш. Тоді я подумав: відзнімуть чимало фільмів, героїчних або трагічних. А потрібно зняти про буденне життя на нулі. Наступного дня я подзвонив Матяшу (Олександр Матяш, доброволець АТО — ред) і розказав про ідею серіалу. Він підтримав. Так і почався відлік “Точки Нуль”, — розповів автор проєкту, журналіст Андрій Стельмах.