Кілька українських музичних виконавців знялися у відеоролику, присвяченому запуску стрімінгового сервісу Spotify в Росії.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 15 липня музичний стрімінговій сервіс Spotify офіційно запрацював у ще 13 країнах світу. Серед них — Білорусь, Росія і Україна.

На честь запуску сервісу в Російській Федерації Spotify випустив відеоролик, який становить собою нарізку з відеозвернень популярних музичних виконавців. На відео зірки розповідають про особливості сервісу та діляться радістю з приводу старту його роботи в Росії.

У рекламному ролику з’явилися й кілька українських виконавців, які виступають переважно російською мовою: Іван Дорн, Кирило Блєдний (гурт “Пошлая Моллі”), Світлана Лобода, Луна (Христина Герасимова), Деніель Шейк (гурт “Ми”).

Варто зазначити, що учасники ролика не вказували, що сервіс був запущений і в Україні. Деякі українські зірки вітали запуск в РФ, інші — вітали сервіс на “нашому” ринку.