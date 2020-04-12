Український боксер Іван Редкач порушив в США карантин, роблячи пробіжку по узбережжю, і втік від поліцейських, які зробили йому зауваження.

Про це сам Редкач повідомив у Instagram.

Редкач вийшов на пробіжку на пляжі Санта-Моніки. Боксера помітили поліцейські, які намагалися зробити йому зауваження і, швидше за все, затримати його. Але українець прискорився і втік від поліцейських.

“Run, Vanya, run. Я, якщо що, швидко бігаю”, – прокоментував своє відео Редкач.