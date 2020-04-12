Про це сам Редкач повідомив у Instagram.
Редкач вийшов на пробіжку на пляжі Санта-Моніки. Боксера помітили поліцейські, які намагалися зробити йому зауваження і, швидше за все, затримати його. Але українець прискорився і втік від поліцейських.
“Run, Vanya, run. Я, якщо що, швидко бігаю”, – прокоментував своє відео Редкач.
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Я на пробежке на Санта Монике видео оператор @voroboo Run Vanya Run 🤘🏿 Я если что быстро 💨 бегаю
- Раніше в Нацполіції України повідомили, що рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян носять рекомендаційний характер.