Український бренд BEVZA разом з керамісткою Надією Шаповал представили колекцію аксесуарів кераміки та предметів декору за мотивами культури Трипілля.

Про це пише український VOGUE.

Творці спробували поєднати в колекції грубу фактуру і давню символіку трипільської культури.

Ключовим об’єктом колекції є Оранта. Це фігура вагітної жінки, виконана в стилі примітивізму і максимально схожа на оригінальний трипільський артефакт.

Також важливо частиною колекції є намисто: неглазуровані керамічні намистини, гладкі жіночі фігури на позолочених ланцюжках, фігурки тварин.

Крім того, в колекції є керамічна тарілка, оздоблена зображеннями людських фігур, яка символізує сім’ю. Цим предметом творці віддають данину поваги давнім трипільським церемоніям; його можна використовувати як свічник або підставку для аромапаличок.

Для фільмування портфоліо фотограф Степан Лісовський і Надія Шаповал об’їздили маленькі села і сфотографували українців, які проживають в місцях, де раніше жили трипільці.