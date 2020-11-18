Про це пише український VOGUE.
Творці спробували поєднати в колекції грубу фактуру і давню символіку трипільської культури.
Ключовим об’єктом колекції є Оранта. Це фігура вагітної жінки, виконана в стилі примітивізму і максимально схожа на оригінальний трипільський артефакт.
Також важливо частиною колекції є намисто: неглазуровані керамічні намистини, гладкі жіночі фігури на позолочених ланцюжках, фігурки тварин.
Крім того, в колекції є керамічна тарілка, оздоблена зображеннями людських фігур, яка символізує сім’ю. Цим предметом творці віддають данину поваги давнім трипільським церемоніям; його можна використовувати як свічник або підставку для аромапаличок.
Для фільмування портфоліо фотограф Степан Лісовський і Надія Шаповал об’їздили маленькі села і сфотографували українців, які проживають в місцях, де раніше жили трипільці.
- Раніше повідомлялося, що відомий ліванський дизайнер Елі Сааба використав музику Dakha Brakha саундтреком до реклами колекції весна-літо 2021.