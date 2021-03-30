Про це у своєму Instagram повідомили учасники “1914”.

“Привіт, солдати!

У нас є кілька цікавих новин, якими ми хочемо поділитися з вами. Майбутній альбом стане для нас особливим не лише тому, що він був створений під час ізоляції, але і завдяки неймовірній співпраці!

На цей раз ми хочемо з гордістю представити могутнього Ніка Холмса з Paradise Lost, який приєднався до нас, аби допомогти з одним із треків!

Оскільки більшість учасників групи є давніми шанувальниками Paradise Lost, для це знакова подія і велика честь включити унікальний вокал Ніка у наш майбутній реліз”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 1914 Band (@1914_official)

Гурт “1914” з’явився у 2014 році, його учасники зі Львова. Колектив заснував Дмитро “Кумар” Тернущак.