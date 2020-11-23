Фільм українського режисера-документаліста Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не закінчиться" завоював нагороду "Кращий повнометражний документальний фільм" на кінофестивалі Festival dei Popoli у Флоренції (Італія).

Про це повідомляється на сторінці кінофестивалю у Facebook.

Через пандемію COVID-19 Festival dei Popoli – як і багато заходів цього року – відбувся онлайн.

“Цей дощ ніколи не закінчиться” створено у копродукції України, Латвії, Німеччини та Катару.

Фільм розповідає історію 20-річного Андрія Сулеймана і його сім’ї, яка втекла від війни в Сирії, але опинилася в Україні, де теж почався військовий конфлікт. В Україні Андрій стає волонтером Червоного Хреста. Батько хлопця незабаром помирає, і Андрій приймає рішення поховати його тіло в Сирії.

Попередня стрічка Аліни Горлової – “Явних проявів немає” про боротьбу жінки-ветерана російсько-української війни з посттравматичним стресовим розладом отримала 4 нагороди на міжнародному фестивалі DocuDays UA в 2017 році, нагороду “за видатну східноєвропейську картину” міжнародного конкурсу фестивалю в Лейпцигу “DOK Leipzig “в 2018 році і була номінована на премію Української Кіноакадемії “Золота Дзиґа” за кращий документальний фільм в 2019 році.