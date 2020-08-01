Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“Створена за підтримки Держкіно стрічка Олени Дем’яненко “Гуцулка Ксеня” з’явилася на Аmazon PRIME VIDEO для глядачів Північної Америки. Американський дистриб’ютор фільму – Dreamscape Media”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стрічка доступна також на ресурсах VIMEO та HOOPLA: на останньому у липні “Гуцулка Ксеня” стала фільмом місяця.

Фільм “Гуцулка Ксеня” створено за мотивами однойменного твору основоположника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була заборонена.

Автором сценарію та режисером фільму є Олена Дем’яненко, продюсерами – Дмитро Томашпольський і Олена Дем’яненко.

Головні ролі у фільмі виконали: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цішкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), співачка і акторка Соломія Мельник (Dakh Daughters).