Український фільм "Мир вашому дому!" режисера Володимира Лерта став фільмом-відкриттям The Treasure Coast International Film Festival (Флорида, США) і отримав нагороду за найкращу операторську роботу.

Про це повідомили у Державного агентстві України з питань кіно.

Зокрема, у номінації “Найкраща операторська робота у повнометражному фільмі” був відзначений оператор-постановник картини Дмитро Яшенков.

Сценарій стрічки створено за п’єсою драматурга Григорія Горіна “Поминальна молитва”, заснованою на збірці творів Шолом-Алейхема “Тев’є-молочар”.

Кінопроєкт цього фільму із робочою назвою “Поминальна молитва” став одним із переможців 2-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером та співпродюсером картини є Володимир Лерт, продюсерами виступили також Юрій Карновський та Марія Каель.

Дія картини відбувається на початку XX століття. Тев’є-молочар живе в маленькому селі. Він бідний і вірить, що у його доньок є єдиний шанс уникнути бідності — вдале заміжжя. Тев’є приймає вигідну пропозицію від свата, але у доньок є інший план.

Прем’єра фільму в Україні відбулась у рамках відкриття 47-го КМКФ “Молодість”.