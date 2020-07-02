Про це повідомили у Державного агентстві України з питань кіно.
Зокрема, у номінації “Найкраща операторська робота у повнометражному фільмі” був відзначений оператор-постановник картини Дмитро Яшенков.
Сценарій стрічки створено за п’єсою драматурга Григорія Горіна “Поминальна молитва”, заснованою на збірці творів Шолом-Алейхема “Тев’є-молочар”.
Кінопроєкт цього фільму із робочою назвою “Поминальна молитва” став одним із переможців 2-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером та співпродюсером картини є Володимир Лерт, продюсерами виступили також Юрій Карновський та Марія Каель.
Дія картини відбувається на початку XX століття. Тев’є-молочар живе в маленькому селі. Він бідний і вірить, що у його доньок є єдиний шанс уникнути бідності — вдале заміжжя. Тев’є приймає вигідну пропозицію від свата, але у доньок є інший план.
Прем’єра фільму в Україні відбулась у рамках відкриття 47-го КМКФ “Молодість”.
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