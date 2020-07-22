Про це повідомляється на сайті фестивалю.
Фільм Ворожбит складається з п’яти новел про відносини людей, скалічених війною. Всі історії об’єднані темою доріг. Фільму передувала однойменна п’єса, яку сценаристка написала на замовлення лондонського театру Royal Court. Прем’єра вистави відбулася в жовтні 2017 року, також її до сих пір грають в Києві.
Тиждень критики – незалежна паралельна програма кінофестивалю, яка проводиться Національною спілкою італійських кінокритиків (SNCCI). Цього року до програми увійшли дев’ять дебютних фільмів режисерів різних країн.
- Раніше стало відомо, що 77-й щорічний Венеціанський кінофестиваль відбудеться в вересні, незважаючи на пандемію COVID-19.