Український фільм "Погані дороги" сценаристки і драматурга Наталії Ворожбит відібрали до конкурсної програми Тиждень критики Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Фільм Ворожбит складається з п’яти новел про відносини людей, скалічених війною. Всі історії об’єднані темою доріг. Фільму передувала однойменна п’єса, яку сценаристка написала на замовлення лондонського театру Royal Court. Прем’єра вистави відбулася в жовтні 2017 року, також її до сих пір грають в Києві.

Тиждень критики – незалежна паралельна програма кінофестивалю, яка проводиться Національною спілкою італійських кінокритиків (SNCCI). Цього року до програми увійшли дев’ять дебютних фільмів режисерів різних країн.