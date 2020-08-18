Український фільм про повернення Донбасу потрапив до лонг-листа «європейського Оскара»

Про це повідомили у пресслужбі премії.

Наразі лонг-лист Європейської кіноакадемії разом з ”Атлантидою” містить 32 фільми. Учасників шорт-листа оголосять 7 листопада, а переможця – 12 грудня.

Фільм розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. 2025-й, після закінчення війни минув рік. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими.

Головні герої — військові, які мешкають у напівзруйнованому місті. Однак на тлі спустошення народжується нове кохання.

Варто зазначити, що всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Зокрема, виконавцями головних ролей стали колишній розвідник, волонтер благодійного фонду ”Повернись живим” Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека й доброволець Василь Антоняк.

В український прокат стрічка вийде 5 листопада.