Covid-19 Україна

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Український фільм про повернення Донбасу потрапив до лонг-листа «європейського Оскара»

Фільм ”Атлантида” українського режисера Валентина Васяновича потрапив до лонг-листа ”європейського Оскара” - премії Європейської кіноакадемії.

Вівторок, 18 серпня 2020, 16:04

Про це повідомили у пресслужбі премії.

Наразі  лонг-лист  Європейської кіноакадемії разом з ”Атлантидою” містить  32 фільми. Учасників шорт-листа оголосять 7 листопада, а переможця – 12 грудня.

Фільм розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. 2025-й, після закінчення війни минув рік. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими.

Головні герої — військові, які мешкають у  напівзруйнованому місті. Однак на тлі спустошення народжується нове кохання.

Варто зазначити, що всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Зокрема, виконавцями головних ролей стали колишній розвідник, волонтер благодійного фонду ”Повернись живим” Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека й доброволець Василь Антоняк.

В український прокат стрічка вийде 5 листопада.

  • Раніше фільм “Атлантида” режисера Валентина Васяновича отримав спеціальний приз журі на Токійському міжнародному кінофестивалі.
Теги: Атлантида, Війна на Донбасі, Європейська кіноакадемія, європейський Оскар, премія, фільм, Донбас

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