Про це йдеться на сайті “Держкіно”.

Фільм розповідає про старшокласницю Машу та її друзів – Яну та Сєню, які допомагають їй не почуватися самотньою серед однокласників.

“Крім майбутніх іспитів вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не вирішиш – ніколи не дізнаєшся, чи є щось у відповідь”, – говорять творці фільму.

Стрічка зачіпає теми нелегких моментів дорослішання: пізнання себе і першого чуттєвого досвіду.

У фільмі грають непрофесійні юні актори, з якими режисерка і авторка сценарію Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії восени 2019 року.

“За час підготовки до фільму я познайомилась з парою сотень людей віком від 14 до 18 років. Якось не хочеться називати їх словом “підлітки”. Бо власне різниця між дорослою людиною і підлітком невелика – це бурхливість внутрішнього стану, надмірна чуттєвість до зовнішнього і наявність подій, що відбуваються з тобою вперше в житті. […] Вони надзвичайно відкриті – настільки, що це може бути небезпечним для них самих. Залежить від того, перед ким вони відкриваються. Вони надзвичайно сильно вловлюють навіть найменшу фальш, з ними потрібно бути тільки чесним і відвертим у відповідь. А ще вони дуже сильно люблять. Таку кількість любові, що циркулювала на майданчику і під час підготовки фільму я не очікувала відчути. І я дуже сподіваюсь, що це буде відчуватися і з екрана”, – каже Горностай.

Головні ролі зіграли Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов.

У 2015-му короткий метр Катерина Горностай “Віддалік” визнали найкращим фільмом національного конкурсу на кінофестивалі “Молодість”. “СТОП-ЗЕМЛЯ” стане повнометражним дебютом режисерки.