Український фільм «Віддалений гавкіт собак» про хлопчика з Донбасу номінували на премію «Еммі»

Український документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про хлопчика, який живе на Донбасі під час бойових дій, став номінантом американської телевізійної премії "Еммі".

Про це свідчить список номінантів. Цю інформацію також підтвердив асистент режисера стрічки Азад Сафаров.

Зокрема, фільм з назвою The Distant Barking of Dogs включений до категорії “Видатний документальний фільм про сучасні події”.

Фільм про Україну номінований на круту і найпрестижнішу у світі нагороду Emmy! Той самий наш фільм “Віддалений гавкіт собак”, про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту. Ми в категорії “Видатний документальний фільм про сучасні події”(Outstanding Current Affairs Documentary). Поруч з нами знову медіадинозаври – HBO, PBS, CNN, Netflix тощо. Загалом цього року номінантів обирали з поміж 2000 робіт”, – наголосив Сафаров.

Переможців премії оголосять 20 та 21 вересня у США.

Фільм данського режисера Саймона Леренга Вілмонта “Віддалений гавкіт собак” знімався в селі Гнутове Донецької області у 2015-2017 роках. Цей населений пункт розташований поруч з Маріуполем і є підконтрольним Україні. Однак він нерідко потрапляє під обстріл, через те, що неподалік проходить лінія фронту.

У центрі сюжету — 10-річний хлопчик Олег, який живе в Гнутовому разом з бабусею. Його родина не захотіла залишати рідний дім і відчула на собі весь жах війни.