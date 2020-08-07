Український фільм «Віддалений гавкіт собак» про хлопчика з Донбасу номінували на премію «Еммі»

Про це свідчить список номінантів. Цю інформацію також підтвердив асистент режисера стрічки Азад Сафаров.
Зокрема, фільм з назвою The Distant Barking of Dogs включений до категорії “Видатний документальний фільм про сучасні події”.
Фільм про Україну номінований на круту і найпрестижнішу у світі нагороду Emmy! Той самий наш фільм “Віддалений гавкіт собак”, про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту. Ми в категорії “Видатний документальний фільм про сучасні події”(Outstanding Current Affairs Documentary). Поруч з нами знову медіадинозаври – HBO, PBS, CNN, Netflix тощо. Загалом цього року номінантів обирали з поміж 2000 робіт”, – наголосив Сафаров.
Переможців премії оголосять 20 та 21 вересня у США.
Фільм данського режисера Саймона Леренга Вілмонта “Віддалений гавкіт собак” знімався в селі Гнутове Донецької області у 2015-2017 роках. Цей населений пункт розташований поруч з Маріуполем і є підконтрольним Україні. Однак він нерідко потрапляє під обстріл, через те, що неподалік проходить лінія фронту.
У центрі сюжету — 10-річний хлопчик Олег, який живе в Гнутовому разом з бабусею. Його родина не захотіла залишати рідний дім і відчула на собі весь жах війни.
- Раніше документальна кінострічка “Віддалений гавкіт собак” про 10-річного хлопчика з Донецької області отримала престижну нагороду — премію Джорджа Фостера Пібоді.