Про це повідомили в прес-службі групи компаній у сфері кіно Film.ua Group.

Американська компанія Shout Factory купила права на показ на території США та Канади історичного фільму українсько-американського виробництва “Захар Беркут”.

Над створенням стрічки працювали компанії Kinorob (FIlm.ua) і Cinema Day за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисером виступив Ахтем Сеітаблаєв, співрежисером — Джон Вінн.

Прем’єра в Україні відбулася восени 2019 року. Після права на показ фільму були продані в Іспанію, Німеччину і німецькомовну Європу та країни Балтії (Литва, Латвія і Естонія).

“Захар Беркут” — це екранізація однойменної історичної повісті Івана Франка. Дія фільму розгортається в 1241 році, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухалася на захід України, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Тоді кілька місцевих мисливців — брати Беркут — потайки пробралися в табір, щоб звільнити полонених, за що хан вирішує їм помститися.