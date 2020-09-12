Фільм української режисерки Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримав нагороду як "Найбільш інноваційна стрічка конкурсу" від Веронського кіноклубу.

Про це йдеться на сайті Міжнародного тижня кінокритиків у Венеції.

Фільм Ворожбит складається з п’яти новел про відносини людей, скалічених війною. Всі історії об’єднані темою доріг. Фільму передувала однойменна п’єса, яку сценаристка написала на замовлення лондонського театру Royal Court. Прем’єра вистави відбулася в жовтні 2017 року, також її досі грають в Києві.

“Немає безпечних місць, і ніхто не може зрозуміти, що саме відбувається. Навіть опинившись в хаосі, деяким вдається мати владу над іншими”, — йдеться в описі до фільму на сайті фестивалю.

Знімання фільму відбувалося за підтримки Українського культурного фонду, який виділив 11 млн грн на екранізацію.

Тиждень критики – незалежна паралельна програма кінофестивалю, яка проводиться Національною спілкою італійських кінокритиків (SNCCI). Цього року до програми увійшли дев’ять дебютних фільмів режисерів різних країн.