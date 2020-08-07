Український футболіст, захисник і півзахисник англійського клубу "Манчестер Сіті" та національної збірної України Олександр Зінченко і тележурналістка Влада Седан одружилися.

Про це Седан повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“12 березня. Лондон. Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Ніколи не могла подумати, що саме там вийду заміж. Друзі, ось ви і дізнались перший секрет з нашого особистого життя”, – йдеться в повідомленні.

На своєму YouTube-каналі Влада розповіла, що молодята планували іншу дату, але карантин вніс свої зміни.

“Наші батьки не змогли приїхати. Тільки мама Саші встигла сісти в поїзд і ми втрьох вирушили до Лондона”, – додала вона.