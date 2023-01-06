Український дитячий гурт "Light Balance Kids" виступив з неоновим шоу на популярній телепрограмі "America's Got Talent" у США. Перед своїм виступом учасники колективу розповіли глядачам про російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Відео виступу опубліковано на YouTube-каналі “America’s Got Talent”.

Перед своїм виступом “Light Balance Kids” розповіли суддям та глядачам у залі про повномасштабну російсько-українську війну та як вони рятувалися від російських обстрілів.

Одна з учасниць гурту також розповіла, що її батько воює проти російських загарбників.

Судді шоу активно підтримували українців під час виступу, а після його завершення, разом з глядачами у залі аплодували стоячи.

Після виступу українського колективу Гові Мандель – канадський ведучий та комік – натиснув кнопку Golden Buzzer. Ця кнопка означає, що учасник шоу проходить одразу до півфіналу проєкту.

“Тут таке дивовижне послання. Там, звідки ви родом, на даний час, можливо, найтемніше місце у світі, і ви перетинаєте земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити що-небудь від імені Америки й “America’s Got Talent”, щоб принести вам ще більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас”, – сказав він.

Варто зауважити, що “Light Balance Kids” не вперше беруть участь в американському талант-шоу. Перша їхня спроба була у 2019 році і тоді танцюристам вдалось увійти до десятки фіналістів.