Воєнна драма "Мати Апостолів" режисера Зази Буадзе отримала головну нагороду на міжнародному кінофестивалі Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) у Гонконзі.

Про це повідомили у пресслужбі Держкіно України.

“Мати Апостолів” – це фільм-присвята матерям воїнів, які пішли боронити Україну в 2014 році. Вона стала найкращою у Гонконзі, виборовши першість серед фільмів з Німеччини, Японії, Китаю, Індії, США та Гонконгу.

“Ми були вражені вашим фільмом до глибини душі”, – заявили організатори фестивалю.

Продюсер фільму Дмитро Овечкін зауважив, що для творців фільму перемога на кінофестивалі Asia Film Art International Film Festival уже важлива та символічна:

“Сьогодні Україна переживає важкі часи. Українці платять непомірну ціну за незалежність своєї держави. Ми, представники української кіноспільноти, маємо велику відповідальність нести світу достовірний український наратив”. – сказав він.

В основі драми “Мати Апостолів” – історії жінок, сини яких воювали за Україну у 2014 році. У пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованою територією, мати потрапляє в чужий і агресивний світ ненависті та страждання.

У цьому світі вона шукає сина, й, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай і біль перероджуються у вічний материнський дух землі, який повертає синів додому, живих чи мертвих.

Режисер фільму – Заза Буадзе, сценаристи – Ратха Макеєнкова і Заза Буадзе, оператор – Олександр Земляний, художник – Інга Житня, композитори – Роман Григорів та Ілля Разумейко, продюсер – Дмитро Овечкін. У ролях: Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Світлана Осипенко, Сергій Медін, Станіслав Щокін та інші.

Міжнародний кінофестиваль Asia Film Art (AFAIFF), який вже вчетверте проходить у Гонконзі, представляє новаторських кінематографістів і митців з усього світу. Організаторами події є Hong Kong Film Art Association та Macau Film Art Association.