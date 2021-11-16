Повнометражний ігровий фільм режисера Зази Буадзе "Мати Апостолів" отримав одразу чотири нагороди на кінофестиваль Terni Film Festival, 6-14 листопада в італійському місті Терні.

Про це повідомив Театральний центр “Слово і голоС” на своїй сторінці у Facebook.

Українська військова драма “Мати Апостолів” режисер Заза Буадзе розповідає про жінку, що шукає сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями. Мати опиняється у чужому та агресивному світі, де все пронизане ненавистю та стражданнями. Проте маючи в серці велику любов і милосердний характер, вона змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. І головне, вона змінюється сама, знаходячи в собі справді сакральну силу. Фільм знятий за реальними подіями, які відбувалися на сході України в 2014-2015 роках.

6-14 листопада в італійському місті Терні пройшов 17-й кінофестиваль Terni Film Festival, на якому “Мати Апостолів” здобула перемогу у номінації “Найкращий фільм” та отрмала ще три нагороди:

“Найкраща акторка” – Наталія Половинка.

“Найкращий саундтрек” – Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Нагорода екуменічного жюрі Ватикану.

“Це дуже важливі для мене перемоги фільму, як ми, так і жюрі зі священиків з цілого світу були здивовані і втішені, що вони зійшлися з вибором найкращого фільму фестивалю з мистецьким жюрі, їхні слова: “Це не лише професійна перемога, а й духовна, людська”, — процитував Театральний центр Наталію Половинку.

Зауважимо, що на рахунку стрічки вже 25 нагород за менш, ніж рік часу від прем’єрного показу.

“Кожна перемога нашого фільму – це крок до перемоги у цій війні”, – сказала на врученні Половинка.

До речі, за роль матері Софії в цьому фільмі Наталія Половинка отримала вже п’ять престижних міжнародних нагород: три у номінації “Найкраща актриса”, а також у інших – ” Найкращий актор фестивалю” та “Найкраща жіноча роль”.