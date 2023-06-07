Кінострічку українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" незабаром можна буде переглянути на платформі Netflix.

Джерело: творці фільму у Facebook.

“22 червня – прем‘єра фільму “Памфір” на Netflix. Зберігайте дату та вйо споглядати Маланку й пройматись автентичними традиціями західних регіонів України”, – йдеться в дописі.

Як повідомляли #Букви, “Памфір” – дебютна повнометражна кінострічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Знімання фільму завершили у 2021 році. Загалом воно тривало протягом року.

До створення долучилася не лише Україна, а й Франція, Польща та Чилі. Кінопроєкт відібрали до резиденції Cinefondation Каннського кінофестивалю. Там він отримав фінансування від фондів кінофестивалів у Локарно та Роттердамі.

Нагадаємо, що у центрі сюжету – історія родини Леоніда на прізвисько Памфір. Аби уникнути спогадів про темне минуле, Памфір їздить на заробітки до Польщі й намагається побудувати для родини не лише новий будинок, а й світле майбутнє.