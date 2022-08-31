Про це повідомив вокаліст гурту Олександр Сидоренко у Facebook.
Гурт обікрали під час виступу. Невідомі винесли речі з їхнього транспортного засобу. У митців викрали комп’ютерну техніку, документи та кошти.
Поки що музиканти з’ясовують наслідки та блокують банківські картки. Двоє учасників команди залишилися без документів.
“Сьогодні ми у Варшаві, завтра – в Кракові. Куди стукатися по аусвайси? Плюси, мінуси, підводне каміння?”, — написав Сидоренко.
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