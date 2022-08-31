У Німеччині обікрали український гурт "Танок на Майдані Конго". Інцидент трапився у місті Дрездені.

Про це повідомив вокаліст гурту Олександр Сидоренко у Facebook.

Гурт обікрали під час виступу. Невідомі винесли речі з їхнього транспортного засобу. У митців викрали комп’ютерну техніку, документи та кошти.

Поки що музиканти з’ясовують наслідки та блокують банківські картки. Двоє учасників команди залишилися без документів.