Сьогодні, 9 березня, музичний гурт TVORCHI презентував оновлену версію пісні "Heart of Steel", з якою вони представлять Україну на "Євробаченні-2023", що пройде в Ліверпулі.

Про це сповіщає “Суспільне культура”.

Як повідомляється у пісні TVORCHI оспівують незламність та силу духу людей, загартованих волею та сталлю. “Heart of Steel” — пісня про нескорених людей, які продовжують рухатися вперед попри всі труднощі. Саме такі переживання за задумом артистів передає драматичний фінал композиції.

“Пісня “Heart of Steel” про кожного, хто попри всю безвихідь носить у грудях сталеве серце і не здається. А сьогодні це всі ми. У нашій пісні є рядки: “Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає”. Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди”, — прокоментували TVORCHI.

Зазначено, що в оновленій версії пісні TVORCHI додали український текст: “Незважаючи на біль, я продовжую свій бій. Світ палає, а ти дій”.

Також додається, що пісня “Heart of Steel” була написана весною, коли українські захисники героїчно стояли на “Азовсталі”.