Про це повідомляє DTF Magazine.

Документальний фільм “Madame X” розповідає про турне попспівачки Мадонни, присвячене однойменному 14-му студійному альбому. У фільмі-концерті будуть кадри з 75 виступів Мадонни у США та Європі, які відбулися у 2019 та 2020 роках.

Крім Мадонни у фільмі знялися ще десятки людей. Зокрема, її діти, музиканти та танцюристи, що брали участь у шоу.

“Madame X” – спільний проєкт українського режисера Саші Касюги та португальця Нуно Ксіко. Їх дует також відомий як SKNX.

Прем’єра стрічки відбудеться 8 жовтня на стримінгу Paramount+.

В інтерв’ю для Vogue Саша Касюга сказав, що “з такими артистами, як Мадонна, складно, але дуже захопливо.

“Коли усвідомлюєш, яка на тобі відповідальність, то стараєшся на повну! В іншому з Мадонною працювати дуже комфортно, вона докладає не менше зусиль, щоб все було на найвищому рівні! За лаштунками все було максимально органічно, вона дуже collaborative і завжди відкрита до ідей”, – зазначив режисер.

Це не перша співпраця SKNX з попзіркою, однак фільм став їх першою масштабною колаборацією. До цього вони зафільмували короткометражку про альбом 2019 року “Madonna — World of Madame X”.

А цього року Саша Касюга також створював відео до відкриття премії MTV Video Music Awards у 2021 році та став автором артінсталяції для Мадонни на Таймс-сквер.