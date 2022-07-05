Про свій новий статус Сенцов повідомив у Facebook.

“Одружився”, – підписав фото режисер.

На фото на фоні арки для церемоній режисер одягнений у військову водолазку, а його новоспечена дружина Вероніка — в українську вишиванку.

Вероніка Вельч родом з Івано-Франківська. Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, має ступінь кандидатки політичних наук. Відомо, що жінка займається адвокатською діяльністю. Зараз є директоркою по зв’язках з громадськістю компанії Ridgely Walsh, яка зареєстрована у США та координаторкою Євромайдану SOS.

Вперше про те, що Сенцов та Вельч пара, стало відомо у серпні 2021 року. Закохані вийшли у світ разом на Одеському кінофестивалі.