Про свій новий статус Сенцов повідомив у Facebook.
“Одружився”, – підписав фото режисер.
На фото на фоні арки для церемоній режисер одягнений у військову водолазку, а його новоспечена дружина Вероніка — в українську вишиванку.
Вероніка Вельч родом з Івано-Франківська. Закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, має ступінь кандидатки політичних наук. Відомо, що жінка займається адвокатською діяльністю. Зараз є директоркою по зв’язках з громадськістю компанії Ridgely Walsh, яка зареєстрована у США та координаторкою Євромайдану SOS.
Вперше про те, що Сенцов та Вельч пара, стало відомо у серпні 2021 року. Закохані вийшли у світ разом на Одеському кінофестивалі.
- Нагадаємо, український кінорежисер, сценарист та письменник Олег Сенцов долучився до одного з загонів спецпризначення та вирушив боротися з російською агресією на сході України у квітні. До цього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він захищав Київ у складі ТрО.