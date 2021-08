Американська співачка Біллі Айліш випустила кліп на свою улюблену пісню з другого студійного альбому Happier Than Ever, який вийшов напередодні.

Ролик опубліковано на її YouTube-каналі.

Як відомо, другий студійний альбом співачки вийшов 29 липня. До нього увійшли 16 треків, зокрема, ті, що були випущені раніше (My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause і NDA).

Співачка виокремила одну з цих пісень як найулюбленішу.

“Happier Than Ever…. Це моя улюблена пісня і моє улюблене відео”, — заявила вона.

У кліпі на пісню, назва якої стала назвою альбому, Айліш самотньо ходить кімнатою, розмовляючи телефоном, підходить до вхідних дверей і її накриває вода. Відео співачка зрежисирувала сама.