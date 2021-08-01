Ролик опубліковано на її YouTube-каналі.
Як відомо, другий студійний альбом співачки вийшов 29 липня. До нього увійшли 16 треків, зокрема, ті, що були випущені раніше (My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause і NDA).
Співачка виокремила одну з цих пісень як найулюбленішу.
“Happier Than Ever…. Це моя улюблена пісня і моє улюблене відео”, — заявила вона.
У кліпі на пісню, назва якої стала назвою альбому, Айліш самотньо ходить кімнатою, розмовляючи телефоном, підходить до вхідних дверей і її накриває вода. Відео співачка зрежисирувала сама.
- Раніше лауреатка премії “Ґреммі”, співачка Біллі Айліш відповіла на чутки щодо її нового альбому “Happier Than Ever”.