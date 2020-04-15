У віці 80 років помер голлівудський актор Денні Голдмен, який озвучував одного з головних героїв в мульсеріалі "Смурфіки".

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами агента актора Дага Елі, Голдмен помер у неділю в Лос-Анджелесі після декількох перенесених інсультів.

Даніель Голдмен народився в Нью-Йорку. Він грав невеликі ролі в 1960-х і початку 1970-х на таких шоу, як “Лікарня загального профілю”, Mash і “Кімната 222”. З 1971 по 1972 рік він грав роль Ніка Даттона в серіалі “Хороше життя”.

Він також зіграв студента-медика у фільмі 1974 року “Молодий Франкенштейн”.

Але голлівудський актор найбільш відомий завдяки мультсеріалу “Смурфіки”, який виходив на NBC з 1981 по 1989 роки. Він озвучував одного з головних героїв – Брейні.