Про це повідомляє телеканал CNN.
За словами агента актора Дага Елі, Голдмен помер у неділю в Лос-Анджелесі після декількох перенесених інсультів.
Даніель Голдмен народився в Нью-Йорку. Він грав невеликі ролі в 1960-х і початку 1970-х на таких шоу, як “Лікарня загального профілю”, Mash і “Кімната 222”. З 1971 по 1972 рік він грав роль Ніка Даттона в серіалі “Хороше життя”.
Він також зіграв студента-медика у фільмі 1974 року “Молодий Франкенштейн”.
Але голлівудський актор найбільш відомий завдяки мультсеріалу “Смурфіки”, який виходив на NBC з 1981 по 1989 роки. Він озвучував одного з головних героїв – Брейні.
- У віці 80 років помер актор Аллен Гарфілд, який знявся у фільмах “Нешвілл”, “Беверлі-Хіллз, поліцейський II”, “Дев’ята брама” та інших.