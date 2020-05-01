Відомий барабанщик і один з творців афробіту Тоні Аллен помер на 80 році життя.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Менеджер барабанщика Ерік Троссет уточнив, що його смерть не пов’язана з коронавірусом – Аллен помер від серцевого нападу.

Британський музикант Брайан Іно зазначив, що Аллен був “можливо, найбільшим барабанщиком, який коли-небудь жив”.

Тоні Аллен грав на барабанах з 18 років. Як ударник і арт-директор групи Africa 70, він прославився ще в 70-х роках минулого століття. Фактично в цей же час став набирати популярність жанр афробіту.

Нігерійський мультиінструменталіст і співзасновник жанру афробіт Фела Кути визнавав, що Аллен зіграв ключову роль у формуванні афробіту.

Після участі в Africa 70 музикант створив власну групу і в 1980 році записав із нею знамениту пісню No Discrimination. Тоні активно розвивав винайдений ним жанр, міксуючи його з електонікою, дабом, R&B і репом.

У Нігерії у музиканта було багато проблем через політизованність музики, через що в 1984 році він емігрував до Англії, а пізніше перебрався в Париж.

За своє життя Аллен співпрацював з Шарлоттою Генсбур, Air і проектами Деймона Албарна The Good, the Bad&the Queen, Rocket Juice&the Moon і багатьма іншими. В кінці березня 2020 го вийшов останній реліз Аллена “Rejoice”, який був записаний разом з трубачем з ПАР Х’ю Масекелом.